Ради дешевых билетов в Турцию лоукостер предложил туристам не спать

Лоукостер «Победа» предложил туристам недорогие билеты в Анталью из регионов. Анонс появился в соцсетях авиакомпании.

Например, слетать на турецкий курорт из Самары по безбагажному тарифу предлагается от 5,9 тыс. руб. Такой вариант на сайте перевозчика действительно есть, но только на одну дату, 25 ноября (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 17 ноября. – Ред.).

Правда, самолет следует через Москву, о чем в анонсе авиакомпания не упомянула. Ночная пересадка в аэропорту Внуково составит 10,5 часа, что вряд ли удобно туристам.

Рейс туда-обратно с возвращением через неделю, 2 декабря, обойдется в 25,6 тыс. руб. Стыковка на маршруте из Антальи – еще более продолжительная, 13 часов.

Справедливости ради отметим, что с альтернативами у туристов не густо. В конце ноября ни регулярные рейсы, ни чартеры туроператоров напрямую на турецкие курорты уже не летают. В те же даты можно добраться из Самары в Анталью и обратно комбинацией рейсов Utair, «Аэрофлота» и Southwind – также с одной стыковкой, но в дневное время и почти вдвое быстрее – за 9–11 часов в каждую сторону. Правда, и цена в 2 раза выше, 49,9 тыс. руб. только с ручной кладью.

На маршруте Уфа – Анталья «Победа» анонсировала цену 7,4 тыс. руб., а туда-обратно – 25,1 тыс. руб.

Пересадки при этом не столь утомительные: 2,5 часа на пути в Турцию и 3,5 часа – на обратном. Сэкономить на времени стыковок, воспользовавшись рейсами других авиакомпаний в те же даты, с 26 ноября по 3 декабря можно лишь символически. А вот цена получится существенно выше – 44,6 тыс. руб.

В зимнем сезоне прямые рейсы в Анталью авиаперевозчики сохраняют только из столицы и самых крупных мегаполисов.