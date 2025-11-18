В Таиланде китайские туристы уступили место российским

В Таиланде заметный спад турпотока из Китая, основного для королевства туристического рынка. Гости из Поднебесной очень чувствительны к негативным сообщениям о пропаже иностранцев на границе с Мьянмой и Камбоджей. Да и в целом интерес к Таиланду в Китае несколько подостыл после бума в предыдущие годы.

В такой ситуации отельеры на курортах, в частности на Пхукете, стали охотнее подтверждать номера российским партнерам-туроператорам – даже на высокие новогодние даты. «Сложности, конечно, остаются, но уже не столь серьезные, как прошлой зимой», – рассказал порталу «ТурДом» руководитель тайской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов.

Эту информацию нам подтвердили и некоторые туроператоры. «Договариваться о гарантиях на Новый год с гостиницами и принимающими партнерами стало попроще. Но, конечно, требуется полная предоплата за блоки номеров», – пояснили в «Интуристе». Там уточнили, что жесткие квоты туроператоры порой берут даже под GDS-туры: регулярных рейсов в Таиланд много, как российских, так и иностранных авиакомпаний, спрос на такие перелеты высокий, поэтому брать под них места в гостиницах не слишком рискованно.

В Fun&Sun связывают более благоприятную ситуацию с гарантированными номерами не только со «сговорчивостью» тайского турбизнеса, но и с тем, что часть турпотока с Таиланда стал оттягивать конкурирующий с этим направлением Вьетнам: «На Новый год достаточно хорошо бронируют туры на курортный остров Фукуок». Что же касается тайского Пхукета, то ряд востребованных отелей уже на стопе на даты зимних праздников, однако «мы хорошо поработали по контрактингу», рассказали в компании и привели конкретные примеры популярных гостиниц, в которых гарантированные места пока есть: Pullman Phuket Karon Beach Resort 5*, La Green Hotel & Residence 5*, The Old Phuket Karon Beach 4*.

В компании Level.Travel добавили к списку Best Western Phuket Ocean Resort & Spa на Пхукете, а также ряд востребованных отелей Паттайи: Pattaya Park Beach Resort, Pinnacle Grand Na Jomtien Resort & Beach Club, Grand Jomtien Palace Hotel, Welcome World Beachfront Resort.

Самый насущный вопрос, как всегда, ценовой. По словам руководителя сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, который недавно побывал на крупной туристической выставке на Пхукете и пообщался с полуторадесятком отельеров, те не особенно склонны идти на тарифные уступки. «Их позиция достаточно жесткая – номера отдают тем, кто готов платить больше», – говорит специалист.

По данным из систем бронирования, минимальная стоимость недельных туров с вылетами из Москвы 28–30 декабря в отели Пхукета 5*, в которых туроператоры готовы моментально подтвердить размещение, составляет от 483 тыс. руб. за двоих. В гостиницы 4* – от 415 тыс. руб.