Российские «зимовщики» ищут лазейки в новых правилах безвиза в Таиланде

Россияне, предпочитающие проводить зиму в Таиланде или живущие там под видом туристов, пытаются найти новые варианты продлить пребывание в стране без визы после ужесточения требований к так называемым визаранам. До сих пор многие действовали по такой схеме: находились в королевстве 60 дней, потом в иммиграционном офисе продлевали разрешение еще на 30 дней. Когда этот срок истекал, они выезжали за границу и, вернувшись, повторяли весь процесс.

Однако с 17 ноября правила ужесточились: теперь пограничники могут развернуть тех, кто в течение года дважды воспользовался вышеописанной схемой или неоднократно выезжал за пределы Таиланда на короткий срок, обнуляя визовую историю, и возвращался вновь. Теперь вариант 60 + 30 дней доступен исключительно тем, кто прибывает в королевство впервые.

Некоторые россияне, исходя из того, что ограничения касаются только тех, кто пересекает границу по земле, хотят воспользоваться самолетом:

«После 60 дней надо продлиться на 1 месяц, а потом вылететь из страны и вернуться тоже по воздуху – еще 60 дней будет», – считают одни.

Другие полагают, что этот вариант сомнителен и разумнее оформлять многократную туристическую визу на полгода. Некоторые уверены, что нужно просто подождать:

«Пару месяцев всех покошмарят, больше туристов поедет с визами – и на этом успокоятся». «Ставлю на то, что к весне вернется “как было”… А то и в январе», – рассуждают они.

Однако эксперты считают, что власти королевства настроены серьезно:

«Эти меры направлены на борьбу с нелегалами. Их особенно много на Пхукете – перевозчики, переводчики, экскурсоводы. Так как они забирают работу у местных жителей, с ними начали активно бороться. Обычных легальных туристов новые правила не касаются», – пояснил глава службы маркетинга московского офиса Управления по туризму Таиланда Константин Кинель.

С ним согласен руководитель тайской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов: «Сейчас нелегалов десятками вылавливают на всех традиционных курортных направлениях, особенно там, где их “разгул” был особенно заметен последние пару лет – на островах Самуи, Панган, Ко Тао, Пхукет».

Тем, кто собирается находиться в стране свыше 90 дней, рекомендуют легализоваться, оформив разрешения на работу, учебу, лечение и так далее. Или получить соответствующую туристическую визу:

«Сейчас это несложно сделать онлайн. Проблема возникает только с оплатой, потому что ее тайское посольство в Москве принимает исключительно наличными, так как расчет по карте в Москве, увы, для этого ведомства невозможен», – предупредил Виктор Кривенцов.

