«Период охлаждения» для иностранных туристов может быть бессрочным

Если для российский туристов, приезжающих из-за границы, «период охлаждения», когда мобильный интернет не работает в худшем случае 24 часа, то у иностранцев сложнее. Блокировка иностранных сим-карт зачастую действует дольше, а то и вовсе бессрочно. При этом каких-то положительных подвижек с момента запуска мобильных новшеств пока не произошло. Причем для интуристов схема начала действовать в октябре.

«Странная ситуация, потому что заявленные 24 часа практически не выдерживаются. И если бы не работал только мобильный интернет, это еще как-то спасало бы ситуацию. К сожалению, не принимаются даже обычные СМС, соответственно, туристы не могут получить коды для подключения к общественному Wi-Fi, не говоря уже о прочем», – рассказал TourDom.ru руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Решить проблему, по его словам, несложно – нужно четко исполнять предписание о суточном «периоде охлаждения». И ни часом больше. Кроме того, неплохо было бы ввести для иностранцев прохождение капчи, как это предусмотрено для россиян – чтобы подтвердить, что сим-картой пользуется человек, а не дрон.

По мнению руководителя туроператора «Свой ТС» Сергея Войтовича, необходимость использовать при связи роуминг – это само по себе серьезное неудобство для въезжающих в Россию туристов. И проблему решило бы ускорение и упрощение процедуры получения иностранцами сим-карт российских операторов. Сейчас это настоящий квест, который может продолжаться несколько суток: нужно посетить банк для сдачи биометрии, зарегистрироваться на Госуслугах, получить СНИЛС. К тому времени, когда все будет сделано, придет пора покидать Россию. В октябре российские операторы связи обратились в Минцифры с просьбой упростить правила получения сим-карт иностранцами.

Эксперты отмечают: иностранные туристы в принципе имеют сложности и несут дополнительные расходы при поездках в Россию – не работают международные платежные карты, теперь вопросы к мобильной связи. «Это все вкупе не очень вяжется со стремлением увеличивать въездной турпоток. И отпугивает туристов», – рассуждает Артур Мурадян. Он добавил, что количество туристов с Ближнего Востока по итогам 10 месяцев снизилось на 5%.

