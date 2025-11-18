Россияне стали чаще путешествовать по Африке

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования 2025 года и составил список направлений, популярность которых серьезно растет.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Главным тревел-открытием этого года стало Марокко: спрос на жилье стране вырос на рекордные 245%, а средняя стоимость номера в отелях, которые выбирают путешественники, составляет 17 500 рублей в сутки. Следом идет Оман, где количество отельных заказов увеличилось на 50%, а гостиницы стоят порядка 24 800 рублей в сутки. Замыкает тройку лидеров Португалия: ее популярность за год выросла на 47%; на жилье там путешественники тратят в среднем 19 000 рублей в сутки.

Также в этом году россияне чаще бронируют отели в Молдавии (+45% заказов; номер около 10 100 рублей в сутки), Боснии и Герцеговине (+39%; 7800 рублей), Намибии (+38%; 21 200 рублей), на Маврикии (+33%; 33 400 рублей), в Кении (+27%; 12 600 рублей), Конго (+21%; 20 200 рублей) и Бельгии (+20%; 17 700 рублей).