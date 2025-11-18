Российские туристы жалуются на сильные ожоги, полученные на Мальдивах

Российские туристы серьёзно обгорают на Мальдивах и получают сильные ожоги кожи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По его данным, россияне массово жалуются на слишком активное солнце на курорте. Причина, как уточняется, в индексе ультрафиолетового излучения, который за последнее время достиг отметки в 8–9 баллов из 13 возможных.

У отдыхающих настолько сильно сгорает кожа, что некоторые из них вынуждены обращаться к врачам. Ожоги оцениваются как средней тяжести. Туристы жалуются на нестерпимый зуд, а у некоторых и вовсе появляются жуткие воспаления.

Страховка при этом не покрывает лечение ожогов — платить за медицинское обслуживание приходится самостоятельно.

Ранее на Мальдивах произошёл ещё один неприятный случай — акула напала на 15-летнюю российскую туристку. Обошлось без серьёзных последствий. Девушке потребовалась только перевязка. Как это случилось, читайте здесь.