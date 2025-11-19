Москва ожидает от Токио официальной отмены ограничений на авиасообщение между РФ и Японией. Как сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, вопрос восстановления регулярных рейсов в настоящее время прорабатывается на уровне перевозчиков.

По словам дипломата, практические консультации между авиакомпаниями уже ведутся, однако для их успешного завершения требуется соответствующее распоряжение японских властей. Андрей Руденко подчеркнул, что российская сторона никогда не вводила запретов на полеты, а действующие ограничения являются следствием санкционной политики Токио.

Как заявили ранее в Посольстве РФ в Токио, японские авиакомпании, пострадавшие от антироссийских действий своего правительства, заинтересованы в восстановлении прямых рейсов между странами.

Вместе с тем в Japan Airlines пока сохраняют сдержанный оптимизм относительно перспектив скорейшего возобновления полетов. Официальный представитель авиакомпании указал, что рассмотрение этого вопроса станет возможным лишь после создания необходимых условий для безопасного и регулярного авиасообщения.