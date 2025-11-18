Стамбул глазами туриста: почему город покоряет миллионы

Как-то​‍​‌‍​‍‌ автор канала «Голландец в России» случайно застрял в Стамбуле по дороге в Нидерланды и получил не просто пересадку, а целое приключение. Стамбул — это не только красивые мечети и история, это множество котов, бесконечно гостеприимные люди и восторг от восточного ​‍​‌‍​‍‌мегаполиса.

Пятичасовой перелет из Москвы открывает виды и на Кавказские горы, и на Черное море. После прилета в Стамбул первое, что замечаешь — это множество уличных кошек. А в сердце города — самая известная Стамбульская мечеть.

Прогулки​‍​‌‍​‍‌ по почти пустым вечерам улицам помогли в полной мере оценить восточный колорит: кривоватые улочки, рынки без ценников (там принято торговаться), улочки-магазины специй. В большинстве местные жители говорят по-русски.

Отель с прекрасным видом на Босфор обошелся нам в 11300 рублей на четверых, но позавтракать там мы не смогли — порции большие, но не самые вкусные. Поездка в метро оказалась испытанием всеми стамбульскими тарифами — здесь есть электрички, а есть обычный метрополитен, для которого нужны отдельные билеты.