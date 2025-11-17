Туроператоры назвали «звездный тренд» 2025 года

У российских туристов набирают популярность концертные и спортивные туры. Поскольку мировые звезды в России сейчас выступают редко, ряд музыкальных фанатов готовы потратить солидные суммы, чтобы послушать своих кумиров живьем. Так, в этом году россияне ездили на выступления Стинга в Рим и Сингапур, группы Måneskin в Париж, Дженнифер Лопес в Шарм-эль-Шейх и Ереван. Большой интерес вызвал концерт Лары Фабиан, который состоится завтра в Стамбуле.

© tourdom.ru

По тем же причинам интерес отмечается к спортивным мероприятиям, особенно если речь идет о футболе или гонках «Формулы-1».

«Концертные туры в этом году заказывали сотни россиян, спортивные – тысячи. Это в прямом смысле "звездные тренды" текущего года», – рассказала TourDom.ru заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе компании «ПАКС» Любовь Чучмаева

«Популярность зависит от исполнителя, но в последние годы спросы на такие туры увеличились», – подтвердили в PAC Group.

Такие туры могут продаваться как групповыми пакетами – с отелем, перелетом, билетами на шоу и трансфером прямо до концертного зала, так и отдельными индивидуальными услугами – например, можно забронировать только места на самом мероприятии.

Туроператоры отмечают, что наиболее востребованы концерты в Турции, Юго-Восточной Азии и ОАЭ. То есть в страны, куда можно добраться на прямых рейсах.

Тем не менее говорить о массовом спросе на событийные туры, конечно же, не приходится.

«Я бы не стал выделять концерты в отдельную категорию. Это обычные люди едут отдыхать и плюс еще посещают концерт», – уточнил генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

По словам туроператоров и турагентов, организовать подобные туры довольно сложно, так как нужно связать воедино не только трансферы и проживание, но и сами мероприятия, которые могут переносить, а то и вовсе отменять, как это было с Робби Уильямсом в Стамбуле. Бывает, что и туристы загораются идеей посетить концерт или матч внезапно – например, за несколько дней до мероприятия. Такие туры, разумеется, стоят гораздо дороже. Например, в преддверии сентябрьской встречи казахского «Кайрата» с мадридским реалом «Реалом», на который поехали и российские болельщики, цены на гостиницы в Алматы выросли на 20–40%, а в день встречи отели в центре города подорожали в 1,5 раза.

Есть риск остаться и без билета. Так, места на финальные заезды Гран-при «Формулы-1», которые состоялись в мае этого года в Монте-Карло, были практически распроданы за 8 месяцев до соревнований. Необычный вариант предложили любителям гонок в PAC Group: морской круиз с заходом в Port Hercule, в стоимость которого были включены билеты на одну из главных трибун спортивного шоу.

Сложность организации компенсируется более высокой рентабельностью продаж (агентская комиссия достигает 10% против 6–7 с обычных туров. – Ред.).

Эксперты прогнозируют, что тренд на событийные туры продолжит развиваться. Это подтверждается и запросами туристов. Так, только в январе 2026 года россияне планируют посетить концерты Леди Гаги в Токио, Рики Мартина и Linkin Park в Абу-Даби.

Ранее TourDom.ru писал, что непопавшие на концерт Джей Ло пассажиры намерены судиться с авиакомпанией.