В Турции откроются новые отели известных сетей

На курортах Турции каждый год появляются новые пляжные отели. Турагенты рассказали редакции TourDom.ru, открытия каких гостиниц они ждут в 2026-м.

В Анталье с конца мая планирует начать прием гостей премиум-комплекс известной сети – Voyage Kundu, который построят на площадке между такими отелями, как Ducale Lara, Kremlin Palace, Titanic Mardan Palace. Туристам предложат номера с выходом в лагуну и семейные с двумя комнатами. Водных развлечений, по всей видимости, будет много: запланирован, в частности, аквапарк для взрослых с пятью горками и отдельный для детей.

«Ожидаем этот отель, поскольку сеть хорошо себя зарекомендовала. Детские развлечения, питание – все на высоте», – отметила турагент Мария Шекер.

По словам Ирины Чайка (турагентство «Чайка», Нижний Тагил), работа на стройплощадке движется полным ходом – «бетоновозы идут вереницей». Видно, что готов цокольный этаж одного из корпусов. В сезоне-2026, по данным агрегаторов, гостиница будет работать до ноября.

Еще один сетевой отель – Trendy Perge Resort & Suites – появится в районе Кунду за гостиницей Trendy Lara. Несмотря на то что новый комплекс будет расположен на третьей линии от моря, турагенты уверены, что он обязательно найдет своих туристов.

«Многим нравятся Лара и Кунду из-за близости к аэропорту и песчаных пляжей с пологим заходом, – говорит Ирина Чайка. – Сеть Trendy часто дает хорошую цену, а пляж у них отличный, особенно для маленьких детей».

Строительство, по ее словам, продвигается активно, корпус пости построен.

Цепочка NG Sign собирается открыть сразу два отеля, на Средиземноморском и Эгейском побережьях – NG Sign Kemer и NG Sign Bodrum. Гостиницу в Кемере построят рядом с действующим объектом сети – NG Phaselis Bay, помимо обычных номеров туристы смогут размещаться на виллах.

На Эгейском побережье появится еще одна новинка – Akra Didim Resort & SPA. Его позиционируют как экологичный welness-курорт, гостям разрешат брать с собой домашних животных.

Туроператоры уже формируют туры на летний сезон в некоторые из новых отелей. Например, тур на неделю в Voyage Kundu на «все включено» с вылетом из Москвы в июне можно забронировать за 380 тыс. руб. на двоих, в Trendy Perge – за 250 тыс. Отдых в NG Sign Bodrum на «инфинити-вилле» обойдется в 720 тыс. с завтраками.

