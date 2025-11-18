Сколько туристов готовы отдыхать без алкоголя

В декабре в Саудовской Аравии открываются новые отели. Законы в мусульманской стране строгие, отношение к алкоголю резко отрицательное. В том числе и по этой причине повышенного спроса со стороны российских туристов ждать не стоит. Как показали результаты опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома», не исключают алкоголь во время отдыха (хотя бы в количестве пары бокалов) 80% респондентов.

© tourdom.ru

© tourdom.ru

В опросе приняли участие более 4 тыс. человек. И победил компромиссный вариант. На вопрос «Нужен ли вам на отдыхе алкоголь» 40% участников выбрали ответ «Могу выпить пару бокалов, но легко обойдусь». Это говорит о том, что почти для половины туристов (участвовавших в голосовании) пиво, вино и даже кубинский ром хоть и не главное во время отпуска в дальних странах, но важное.

«В некоторых случаях отдых включает и знакомство с местностью с гастрономической точки зрения. Поэтому совсем исключать алкоголь я бы не стала», – поделилась туристка.

Однако тех, для кого спиртное – обязательный пункт программы, почти столько же – 37%. Не пить можно и дома.

«В отпуске на пляже мне хочется отдыхать с пинаколадой и мохито. Утро начинать с бокала игристого, в обед есть морепродукты под белое вино, а на ужин – стейки под красное. Так что, увы, безалкогольный отпуск не для меня. Зеленого чая, сока и минералки я и в будни на работе напьюсь», – рассуждает подписчица.

С ней не согласились 16% участников голосования, которые выбрали вариант «Не пью вообще». И у них также серьезные аргументы – во время отдыха есть то, что оставляет удовольствие от алкоголя далеко позади: «Вернулись из путешествия по Оману, страна безалкогольная, купить негде, но ее красоты кружат голову похлеще алкоголя».

Ранее мы написали, что власти Таиланда спешат отменить ограничения по продаже алкоголя после полуночи.