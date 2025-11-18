Какие гостиницы мира привлекают внимание своей уникальностью

В Дубае открылся самый высокий отель в мире. "Российская газета" изучила, какие еще гостиницы привлекают внимание своей уникальностью.

Самый высокий

Высота недавно открытого отеля Ciel Dubai Marina составляет 377 метров. Его строительство обошлось в 2 миллиарда дирхамов (544 миллиона долларов). 82-этажное здание вмещает 1004 номера. При этом на 76-м этаже, на высоте 310 метров, расположен панорамный бассейн, отныне считающийся самым высоким в мире.

Самый большой

Если в ОАЭ отели предпочитают расти вверх, то в Малайзии - во все стороны. Тут, в штате Паханг, находится самый большой отель в мире, и довольно бюджетный. First World Hotel имеет всего три звезды. Комплекс, который прозвали азиатским Лас-Вегасом, состоит из двух башен, в которых размещен 7351 номер. Интересно, что добраться до нее можно как по земле - на автобусе, правда, часа за полтора, так и при помощи канатной дороги - всего за 15 минут. Эта канатка считается самой быстрой и длинной в Азии.

Самый высокогорный в Европе

Этот титул принадлежит российскому отелю Leaprus, который расположился на склоне Эльбруса на высоте 3912 метров. Предназначен он для альпинистов - для них приготовлены спальные мешки, а не обычные кровати. Разместить тут могут одновременно всего 24 человека, по 12 в каждом из жилых модулей. Третий модуль представляет собой гостиную-кафе, а четвертый блок технический, тут расположены туалеты, помещения для сушки одежды и снаряжения. Зато виды отсюда шикарные.

Самый холодный

Это звание по праву принадлежит шведскому Icehotel. Дело в том, что это ледяной отель, каждый год его возводят в Юккасъярви практически заново из замерзшей воды. Практически - потому что небольшая часть отеля сохраняется благодаря специальным установкам. Но большинство номеров летом попросту исчезают. А в декабре их заново создают художники со всего мира. В номерах поддерживается температура около - 5°C. Чтобы постояльцы не замерзли, им выдают теплые спальные мешки и шкуры оленей.

Самый морской

Таких отелей на самом деле более десятка, каждый из них по-своему примечателен. Объединяет их то, что они не просто находятся в море они расположены под водой. К ним можно отнести, например, The Manta Resort в Танзании или The Lover's Deep на Карибах. Нижний ярус первого находится полностью под водой, и через его огромные окна можно наблюдать за жизнью обитателей океана. Второй отель и вовсе представляет собой подводную лодку. Она перемещается по Карибскому морю. Гости сами выбирают направление, по которому будет курсировать лодка во время их пребывания.

Самый летающий

Конечно, вилла Private Jet Villa Bali на острове Бали не летает сама по себе. Отель разместился внутри списанного Boeing 737-200, принадлежавшего Mandala Airlines. После того, как компания обанкротилась в 2014 году, лайнер поставили в городе Улувату. Чтобы доставить его на место, самолет пришлось распилить, а потом собрать заново. Теперь в нем расположен роскошный отель с видом на Индийский океан.

Идея явно витала в воздухе, поскольку похожий отель, точнее хостел, существует и в Швеции. Там переделанный в гостиницу Боинг 747-212B стоит у въезда в стокгольмский аэропорт Арланда.

Самый пещерный

Как и морских, таких отелей немало. Однако многие из них находятся в одном месте - в турецкой Каппадокии. Номера вырублены прямо в скалах (туф легко поддается обработке) или в естественных пещерах. А в Museum Hotel можно еще и почувствовать себя путешественником во времени. Номера здесь обставлены предметами антиквариата.