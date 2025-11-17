Туристку задержали в аэропорту из-за небрежного отношения к паспорту

Российская туриста взяла в рот паспорт в турецком аэропорту, после чего ее не пропустили на погранконтроле. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в Аланье с 35-летней мурманчанкой Ксенией. Девушка проходила на границе контроль. В руках у нее было несколько сумок и чемоданов. Но в какой-то момент у туристки слетела на пол повязанная на талии рубашка. Туристка машинально зажала между губ заграничный паспорт, который держала в руках, и потянулась за вещью. Но чуть позже ее ждал неприятный сюрприз. Когда россиянка подошла к пограничнику, тот просто отказался принять документы.

Тогда туристка направилась в другую очередь, где тоже получила отказ. К тому моменту сотрудники службы безопасности, изучив записи с камер наблюдения, пригласили россиянку на беседу. В результате ей было выдано официальное предостережение за осквернение государственного символа. Согласно разъяснениям, полученным туристкой, подобные правила распространяются на все официальные документы, а также бумаги религиозного содержания.

Российские диппредставительства в Турции данный инцидент пока никак не комментируют.