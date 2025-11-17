Россияне стали чаще отдыхать в одной из самых безопасных стран мира

Российские туристы стали чаще отдыхать в Катаре, который в 2025 году был признан одной из самых безопасных стран мира. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

© Lenta.ru

Согласно данным местного офиса по туризму, с 1 января по 11 ноября 2025 года это государство на Ближнем Востоке посетили 87,5 тысячи россиян, включая транзитных пассажиров. Таким образом, турпоток в Катар за девять месяцев 2025 года вырос более чем на 30 процентов по сравнению в аналогичным периодом 2024-го.

Представитель офиса по туризму Катара Visit Qatar Антон Мельников отметил, что интерес соотечественников к направлению продолжает расти, и страна укрепляет позиции одного из самых востребованных туристических центров Ближнего Востока. Он добавил, что средняя продолжительность поездок увеличивается и сейчас составляет около шести ночей.

В то же время Погранслужба ФСБ РФ приводит другие данные, согласно которым за девять месяцев 2025 года турпоток в Катар снизился на семь процентов. Эксперты РСТ считают, что расхождение в цифрах связано с сокращением транзитного потока россиян, которые летают через столицу Катара Доху в третьи страны. На пограничном контроле в России туристов, вылетающих стыковочными рейсами, «приписывают» к той стране, где они делают пересадку, а не к конечной точке их маршрута, напомнили в РСТ.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне массово устремились на отдых в три страны: Турцию, Египет и ОАЭ. Кроме того, соотечественники начали интересоваться еще тремя актуальными направлениями.