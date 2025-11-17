Малайзийский Лангкави все еще ждет прямые рейсы из России

Малайзийский Лангкави ведет переговоры об организации прямых рейсов из России. Соответствующую информацию подтвердили в департаменте туризма острова, уточнив, что на маршрут должна стать авиакомпания Red Wings.

© tourdom.ru

В текущем году стороны уже провели несколько раундов предварительных переговоров. Как отметили в ведомстве, сейчас изучается экономическая целесообразность и инфраструктурные возможности для запуска авиасообщения.

При этом параллельно Малайзия использует альтернативные пути продвижения туристического направления на российском рынке. В самом Лангкави предлагают туристам пока летать на остров с пересадками в третьих странах, например через Узбекистан. Данный маршрут обслуживается авиакомпанией Batik Air, а короткое время в пути между Москвой и узбекской столицей, около двух часов, делает пересадку достаточно удобной.

Ранее сопредседатель межправительственной комиссии двух стран Замбри Абдул Кадир заявил, что запуск рейсов между Россией и Малайзией ожидается к 2026 году. Минтранс РФ также рассчитывает организовать авиасообщение до конца декабря – начала января.

Туроператоры также ждут решения отечественной авиакомпании. Но конкретики от Red Wings еще не получали.