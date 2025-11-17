Туристам из России отказались возвращать депозит при выезде из популярного отеля Pullman Phuket Karon Beach Resort 5* на Пхукете. По их версии, для этого не было никаких причин. О произошедшем TourDom.ru рассказала турагент отдыхающих.

Россияне сняли один из дорогих номеров в локации – джуниор сьют с видом на море. По условиям заселения они внесли депозит в размере в 5 тыс. батов (более 12,5 тыс. руб.):

«Туристы разменяли доллары и предоставили необходимую сумму. Сотрудник на стойке в ответ не дал квитанцию, а они просто не стали настаивать на этом. Тот же человек при выселении отказал им возвращать депозит. И не стал показывать видео их заселения с камер наблюдения. Без депозита их бы просто не разместили, а по видео можно точно установить факт передачи денег», – поделилась женщина.

Турагент подчеркнула, что направила претензию в адрес отеля, там пообещали выяснить детали произошедшего. Редакция TourDom.ru направила запрос в Pullman Phuket Karon Beach Resort 5*, предложив высказать свою точку зрения. На момент публикации ответа не поступило.

Ситуацию активно обсуждают в тг-чате для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома». Многие турагенты не сбрасывают со счетов тот вариант, что отдыхающие могут лукавить:

«Не могу поверить, что в “Пулман” не выписали квитанцию». «Я в Таиланде был около 70 раз, везде. Даже в самых странных “трешках”, если брали депозит, то всегда дают подтверждение», – отметил один из комментаторов.

В подобных спорных ситуациях юрист Олеся Аблёзгова посоветовала туристам обращаться в туристическую полицию Таиланда по номеру 1155 или же с помощью мобильного приложения Tourist Police I Lert U.

«Необходимо объяснить ситуацию, связанную с внесением депозита без расписок и пояснить, что в отеле есть камеры. Полиция может затребовать запись для подтверждения слов туристов, если самим им эти данные не предоставляют», – поделилась она.

На будущее эксперт призвала отдыхающих обязательно требовать при заселении на условиях депозита любой документ, подтверждающий передачу денежных средств:

«Как правило, во всех отелях и ресторанах Таиланда есть так называемые чековые книжки, которые сотрудники могут заполнить и передать туристу».

Ранее TourDom.ru писал, что забастовка в турецком отеле оставила россиян без еды, воды и света.