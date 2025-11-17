Туристы из города-миллионника полетят зимой напрямую только в Египет

Турагенты обращают внимание на более чем скромный ассортимент прямых вылетов за границу из Нижнего Новгорода. На предстоящую зиму он представлен единственным направлением – Египтом.

© tourdom.ru

Программы заявлены лишь у «Аэрофлота» в партнерстве с туроператором Библио-Глобус – дважды в неделю в Шарм-эль-Шейх и с такой же частотой – в Хургаду, а также у авиакомпании AlMasria, которой с декабря еженедельно будет отправлять туристов в Шарм Fun&Sun.

В комментариях к одному из постов в тг-канале «Крыша ТурДома» наш подписчик из числа турагентов вспоминает допандемийные времена, когда из Нижнего можно было напрямую вылететь на отдых в Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Тунис, на Кипр и в другие страны. По его словам, рейсами из Стригино, помимо нижегородцев, пользовались жители Чебоксар и других городов региона, где нет международных аэропортов. «Спрос есть, а ответить туристам, почему нет ничего, кроме Египта, нечего», – сетует турагент. Коллегу поддерживает и подписчик из Кирова: «С удовольствием летали бы через Нижний Новгород. Ехать с маленькими детьми в Москву, чтобы оттуда отправиться за границу – ужас».

В авиакомпании AZUR air рассказали «ТурДому», что программы на зимний сезон – 2025/2026 уже сформированы и рейсов из Нижнего не планируется. Вопрос о планировании перелетов переадресовали туроператорам.

Представители компаний, к которым «ТурДом» обратился за разъяснениями, привели аргумент: Нижний расположен недалеко от столицы, да и транспортное сообщение хорошее. Добраться «Ласточкой», например, можно всего за 4 часа. Есть вариант и вылетать из Казани, до которой чуть более 5 часов автомобилем или около 6 – поездом.

В Anex нам пояснили, что себестоимость рейсов из Нижнего Новгорода получается выше, чем из Москвы, поэтому туры вряд ли смогут конкурировать по ценам с турпакетами с такими же параметрами, но из столицы.

В одном из перевозчиков, сотрудничающем с туррынком, кстати, отметили: расценки за обслуживание воздушных судов в аэропорту им. Чкалова не самые гуманные.

Можно также предположить, что самолеты в те же Таиланд и Вьетнам из Нижнего не ставят из-за дефицита дальнемагистральных бортов. Эту версию нам подтвердил один из опрошенных экспертов: «Широкофюзеляжные лайнеры сейчас нужны в других, более удаленных от Москвы городах».

Напомним, что еще в начале года нижегородцам обещали скорый запуск рейсов в ОАЭ (Дубай), переговоры об этом велись с flydubai.

Проблема нехватки прямых рейсов актуальна и для жителей других крупных городов. Некоторые туристы в Екатеринбурге, например, разочарованы отсутствием вылетов на Мальдивы.