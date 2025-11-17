За потерянные дни отдыха туристы требуют у турагента почти миллион рублей

Из-за двухдневной задержки рейса туристы провели в Таиланде 8 суток вместо 10. А когда вернулись, обратились с иском в суд на турагента, требуя у него не только вернуть полную стоимость тура, но и компенсировать моральный вред. Сумма получилась колоссальная – о ситуации TourDom.ru рассказал сам представитель турбизнеса.

«Летом ко мне обратилась семья из трех человек. Я забронировал им по частям проживание в трехзвездочном отеле Bella Vista в Паттайе, трансфер, авиабилеты по маршруту Москва – Шанхай – Бангкок и обратно», – рассказывает Анатолий.

С перелетом и возникли сложности. За месяц до вылета выяснилось, что время стыковки в Шанхае увеличилось с 2 до 12 часов. Турагент стал искать туристам альтернативы и предложил перелет через Ташкент на рейсах «Узбекистанских авиалиний»: «Даже удобнее, чем через Шанхай, – и пересадка короче, и не такой большой крюк».

Туристы согласились. Однако, когда прилетели в столицу Узбекистана, выяснилось, что рейс в Бангкок отложен на двое суток, при этом каких-либо предупреждений со стороны перевозчика не было. В итоге в Паттайе отдыхающие провели не 10 суток, а 8. А когда вернулись, обратились с претензией к турагенту. Компенсация в 60 тыс. руб., которую предложил им Анатолий, туристов не устроила – эта сумма покрыла бы сумму проживания в отеле за 2 дня. Они потребовали вернуть полную стоимость тура (287 тыс. руб.), компенсировать нравственные страдания (600 тыс. руб.) и оплатить почтовые расходы.

«Это какой-то потребительский терроризм», – говорит турагент.

На чью же сторону в этом случае встанет Фемида – перспективы этого дела редакция TourDom.ru обсудила с экспертами. По словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, для турагента логично выстраивать позицию, что просрочка доставки пассажира – это ответственность авиакомпании. Иностранную авиакомпанию можно привлечь за нарушение законодательства РФ, если она совершает полеты в Россию и из России.

Многое зависит от того, как именно был оформлен тур. Если в одном договоре прописаны услуги от разных поставщиков, перевозка и размещение, то, по словам юриста Игоря Косицына, турагент принял на себя обязательства туроператора без наличия на это полномочий:

«В этом случае он может нести ответственность на полную сумму убытков, так как он становится исполнителем по договору и отвечает за всех третьих лиц, привлеченных к исполнению такого договора, то есть авиакомпании и отели».

Юрист напомнил, что формирование турпродукта агентом без наличия фингарантий само по себе серьезное нарушение. И если суд обратит внимание на это, то, скорее всего, и ответственность может понести агент.

Впрочем, до миллионных сумм дело вряд ли дойдет – размер нравственных страданий с 600 тыс. руб., очевидно, будет снижен.

«По туристическим спорам такого типа средняя сумма компенсации морального вреда – 10–30 тыс. руб.», – добавил Игорь Косицын.

