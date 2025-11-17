Еще одна авиакомпания запретит пользоваться пауэрбанками в полете

Авиакомпания AZAL вводит новые ограничения на использование портативных зарядных устройств с 20 ноября. Соответствующее заявление распространила пресс-служба перевозчика.

С указанной даты пассажирам будет запрещено заряжать электронику от внешних аккумуляторов во время полета, а также пополнять заряд самих пауэрбанков от бортовой сети самолета.

Что касается перевозки, устройства по-прежнему можно брать в салон. Для моделей емкостью до 100 Вт/ч никаких дополнительных разрешений не требуется. Более мощные аккумуляторы, от 100 до 160 Вт/ч, допускаются к перевозке только с одобрения авиакомпании. Размещать их необходимо в легкодоступных местах: под сиденьем или в кармане кресла, но не на багажных полках.

Как пояснили в AZAL, эти меры направлены на снижение рисков, связанных с литий-ионными аккумуляторами. Обновленные требования соответствуют международным нормам безопасности.

За последние несколько месяцев подобные правила уже ввели ряд других авиакомпаний. В их числе Vietnam Airlines, Emirates, Pegasus Airlines, AJet и т. д. При этом в России пока не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах, но этот вопрос в работе, сообщил замминистра транспорта Владимир Потешкин.