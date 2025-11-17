Россиянам предложили выгодно отдохнуть в Бахрейне зимой. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, у компании «Интурист» есть вариант тура в эту страну Персидского залива на шесть ночей с вылетом из Москвы 29 ноября и проживанием в четырехзвездочном отеле Grand Safir от 111,7 тысячи рублей на двоих — это около 55 тысяч рублей с человека.

Чуть дороже, от 154 тысяч рублей на двоих, обойдется тур с проживанием в пятизвездочном отеле Solymar Hotel & Beach с полным пансионом, а недельный тур с размещением в четырехзвездочном отеле Novotel Bahrain Al Dana Resort по системе «все включено» будет стоить от 193,3 тысячи рублей.

В АТОР отметили, что зима считается лучшим периодом для посещения Бахрейна — температура воздуха около плюс 20-25 градусов позволяет туристам наслаждаться пляжным отдыхом и экскурсиями без изнуряющей жары.

Для въезда в страну россиянам нужна виза, которая оформляется по прибытии в аэропорту. Ее стоимость — 20 долларов США (около 1,6 тысячи рублей).

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр назвала россиянам наиболее бюджетные зарубежные направления для отдыха осенью. В список вошли страны СНГ, Египет, Бахрейн, Катар и Турция.