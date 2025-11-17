Туристам дали новый шанс подать на шенген

В минувшие выходные многим туристам было не до отдыха – в системе записи визового центра VFS Global неожиданно появилось много новых свободных мест на подачу документов на французский шенген. Только часть из этих слотов были ожидаемыми – дипломаты ранее придержали места на последние дни декабря в канун католического Рождества и общий Новый год.

Эти дни загрузились, но вдобавок к ним свободные места разом появились в Москве на весь декабрь. Хотя до 19-го числа включительно ранее запись разобрали всю подчистую. А затем появились слоты еще и на январь – хотя на него ранее места также раздали. И обычно ВЦ ничего не делит на партии.

В визовых чатах и среди агентов, помогающих оформлять документы на въезд в Европу, бурно обсуждают эту тему. Самым логичным объяснением видят тот вариант, что это разом загрузили все отказные слоты, которые появились за прошлые полторы недели с момента запрета Еврокомиссии на мультишенгены для россиян.

Более фантастичным видится вариант, что просто увеличилось количество слотов в Москве – в других городах такого активного появления слотов не фиксировалось. Конечно, в свете общей европейской политики это видится маловероятным. Редакция отправила запрос в визовый центр.

Ранее TourDom.ru писал, что в Минэкономразвития допустили возможность полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам.