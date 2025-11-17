Туристы не могут вернуть деньги, потраченные на незапланированные расходы в Гоа

Туристы пока что безуспешно пытаются вернуть деньги, потраченные на незапланированные расходы в Гоа – отпуск начался для них с неожиданных проблем. Их багаж не прилетел вместе с ними рейсом «Аэрофлота». О ситуации редакции «ТурДома» рассказала одна из пассажиров, Валерия.

26 октября по прилете в Индию из Екатеринбурга семья из четырех человек (родители, ребенок и бабушка) не обнаружила своих чемоданов на ленте. Они оформили заявление по утере багажа и отправились в отель.

Для отдыха в местечке Палолем на юге Гоа пришлось срочно покупать вещи первой необходимости – одежду, купальники, защитные средства от солнца. На это ушло, по подсчетам Валерии, около 23 тыс. руб. Однако в местных мелких магазинчиках чеки туристам не выдали.

Багаж нашли и доставили в аэропорт Даболим только через 3 дня. За ним пришлось ехать самостоятельно на такси, потратив еще 6,5 тыс. руб. Получить квитанцию также не удалось.

«Переписка с частником была в мессенджере. Для того чтобы воспользоваться официальным такси в Индии, нужна местная карта, у нас ее нет».

После возвращения домой Валерия подала на сайте «Аэрофлота» заявление о компенсации расходов и возмещении морального вреда (его она оценила в 40 тыс.) на общую сумму 69 тыс. руб. Отсутствие чеков она пояснила «неформальной экономикой страны пребывания».

Однако авиакомпания отказала в выплате, поскольку пассажир не предоставил документы, подтверждающие расходы, понесенные в связи с просрочкой доставки багажа».

Увы, но, как комментируют юристы, отсутствие чеков – это проблема пассажиров: траты нужно доказать. В случае с оплатой такси суд может принять во внимание переписку в мессенджере, но может и отклонить ее как доказательство. А вот расходы на одежду и прочие принадлежности, что покупались в магазинах, не подтвердить. Без них туристы могут претендовать только на стандартную выплату за просрочку доставки багажа:

«В соответствии со ст. 120 Воздушного кодекса РФ перевозчик уплачивает штраф в размере 100 руб. за каждый час, но не более 50% от провозной платы. В данном случае за 72 часа просрочки семья могла бы получить 7200 руб.», – напомнил юрист Игорь Косицын.

Вдобавок к этому туристы могут заявить моральный вред. При этом его размер изначально определяет истец, а устанавливает суд, в каждом случае индивидуально.

«Размер морального вреда не зависит от суммы ущерба, – добавил Игорь Косицын. – На практике по таким спорам суд обычно присуждает небольшую компенсацию – 5–10 тыс. руб.».

