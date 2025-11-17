Турагент рассказала, что нельзя делать в других странах

Путешествия приносят положительные эмоции, но важно учитывать культурные и правовые особенности стран. Марина Денисова из «Дискавери Трэвел» рекомендует учитывать сезонность, визовые требования и условия для отдыха с детьми.

Популярные направления:

Турция и Египет:

Турция: загранпаспорт на 4 месяца, развитая инфраструктура, система «всё включено», подогреваемые бассейны зимой.

Египет: загранпаспорт на 6 месяцев, Шарм-эль-Шейх безветрен, Хургада подогревает бассейны.

Таиланд:

Безвизовый режим до 30 дней, паспорт на 6 месяцев.

Пик сезона: ноябрь–март.

Популярные курорты: Паттайя, Пхукет.

Ограничения: запрет на электронные сигареты, уважение к королевской семье, соблюдение ПДД.

Вьетнам:

Фукуок и Фантхьет зимой, Нячанг весной и летом.

Правила: снимать обувь, не пить воду из крана, не фотографировать военные объекты, соблюдать местные традиции, отметила Денисова в беседе с Тульской службой новостей.

ОАЭ:

Благоприятный сезон: сентябрь–ноябрь, март–май.

Без визы, паспорт на 6 месяцев.

В Шардже алкоголь запрещён, в других эмиратах разрешён в отелях.

Катар:

Безвизовое пребывание до 30 дней, паспорт на 6 месяцев.

Комфортно в сентябре–ноябре, марте–апреле.

Запрещено ввозить алкоголь, оружие, свинину и нарушать исламские нормы.

Эксперт рекомендовала учитывать особенности каждой страны для успешного и приятного путешествия.