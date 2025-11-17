Турагент Денисова рассказала, что нельзя делать в других странах, и как правильно подготовиться к путешествию

runews24.ru

Путешествия приносят положительные эмоции, но важно учитывать культурные и правовые особенности стран. Марина Денисова из «Дискавери Трэвел» рекомендует учитывать сезонность, визовые требования и условия для отдыха с детьми.

Турагент рассказала, что нельзя делать в других странах
©  runews24.ru

Популярные направления:

Турция и Египет:

  • Турция: загранпаспорт на 4 месяца, развитая инфраструктура, система «всё включено», подогреваемые бассейны зимой.
  • Египет: загранпаспорт на 6 месяцев, Шарм-эль-Шейх безветрен, Хургада подогревает бассейны.

Таиланд:

  • Безвизовый режим до 30 дней, паспорт на 6 месяцев.
  • Пик сезона: ноябрь–март.
  • Популярные курорты: Паттайя, Пхукет.
  • Ограничения: запрет на электронные сигареты, уважение к королевской семье, соблюдение ПДД.

Вьетнам:

  • Фукуок и Фантхьет зимой, Нячанг весной и летом.
  • Правила: снимать обувь, не пить воду из крана, не фотографировать военные объекты, соблюдать местные традиции, отметила Денисова в беседе с Тульской службой новостей.

ОАЭ:

  • Благоприятный сезон: сентябрь–ноябрь, март–май.
  • Без визы, паспорт на 6 месяцев.
  • В Шардже алкоголь запрещён, в других эмиратах разрешён в отелях.

Катар:

  • Безвизовое пребывание до 30 дней, паспорт на 6 месяцев.
  • Комфортно в сентябре–ноябре, марте–апреле.
  • Запрещено ввозить алкоголь, оружие, свинину и нарушать исламские нормы.

Эксперт рекомендовала учитывать особенности каждой страны для успешного и приятного путешествия.