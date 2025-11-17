Турагент рассказала, что нельзя делать в других странах

Турагент Денисова рассказала, что нельзя делать в других странах, и как правильно подготовиться к путешествию
Путешествия приносят положительные эмоции, но важно учитывать культурные и правовые особенности стран. Марина Денисова из «Дискавери Трэвел» рекомендует учитывать сезонность, визовые требования и условия для отдыха с детьми.
Популярные направления:
Турция и Египет:
- Турция: загранпаспорт на 4 месяца, развитая инфраструктура, система «всё включено», подогреваемые бассейны зимой.
- Египет: загранпаспорт на 6 месяцев, Шарм-эль-Шейх безветрен, Хургада подогревает бассейны.
Таиланд:
- Безвизовый режим до 30 дней, паспорт на 6 месяцев.
- Пик сезона: ноябрь–март.
- Популярные курорты: Паттайя, Пхукет.
- Ограничения: запрет на электронные сигареты, уважение к королевской семье, соблюдение ПДД.
Вьетнам:
- Фукуок и Фантхьет зимой, Нячанг весной и летом.
- Правила: снимать обувь, не пить воду из крана, не фотографировать военные объекты, соблюдать местные традиции, отметила Денисова в беседе с Тульской службой новостей.
ОАЭ:
- Благоприятный сезон: сентябрь–ноябрь, март–май.
- Без визы, паспорт на 6 месяцев.
- В Шардже алкоголь запрещён, в других эмиратах разрешён в отелях.
Катар:
- Безвизовое пребывание до 30 дней, паспорт на 6 месяцев.
- Комфортно в сентябре–ноябре, марте–апреле.
- Запрещено ввозить алкоголь, оружие, свинину и нарушать исламские нормы.
Эксперт рекомендовала учитывать особенности каждой страны для успешного и приятного путешествия.