«Аттракцион бюрократии». Россиянин описал прохождение границы США

Российский путешественник приехал в США из Мексики и описал процесс прохождения границы фразой «аттракцион бюрократии». Впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что ранее в этот же день он уже проходил эту границу, но вскоре ему и его девушке понадобилось ненадолго вернуться в Мексику, чтобы получить депозит за машину. После этого пара решила повторно попасть в США.

По словам блогера, у них снова забрали паспорта и стали задавать дополнительные вопросы.

«Как оказалось, пока мы там туда-сюда кружили, у них уже успели поменяться все сотрудники. Никто нас не узнает. И для них картина выглядит так, будто два подозрительных русских заехали в Штаты, через час вернулись в Мексику и снова ломятся обратно», — пояснил он.

Россиянин добавил, что их впустили в страну через пару часов «утомительных расспросов».

«Вот так встречает Америка: через камеры, наручники, три разворота, пять будок и бесконечные дополнительные проверки», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что во время первого прохождения границы между Мексикой и США его сразу разделили с девушкой, заломили руки за спину и провели через «черный вход». Затем был досмотр с обыском.