Стало известно, к чему привела безвизовая политика с Китаем

С 15 сентября, после введения Китаем безвизового режима для российских туристов, наблюдается стабильный рост числа россиян, посещающих Китай. По прогнозам, к концу 2025 года Китай примет более двух миллионов российских туристов.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила о стабильном увеличении числа российских туристов, направляющихся в Китай. В частности, в сентябре и октябре текущего года турпоток вырос на 40%.

Согласно отчету пресс-службы Российского союза туриндустрии, после введения Китаем безвизового режима для россиян интерес к бронированию авиабилетов и отелей в КНР значительно вырос.

Среди целей безвизового въезда российских туристов на долю туризма и отдыха пришлось 98,3%.

Помимо провинции Хэйлунцзян, около 80% турпотока приходится на остров Хайнань. Как сообщили в одном из российских турагентств, с начала года многие российские туристы выбирают город Санья на Хайнане в качестве отправной точки для путешествий по нескольким городам Китая. Также наблюдается значительный рост спроса на «зимние» туры в теплые края.

В отчете отмечается, что остров Хайнань часто называют «восточными Гавайями». Он привлекает туристов со всего мира своими природными ландшафтами, тропическими лесами.

За первые восемь месяцев 2025 года Хайнань посетили 301 000 российских туристов. В настоящее время между Россией и аэропортом Санья на Хайнане выполняется более 10 прямых рейсов в неделю.

Как показывают данные, Шэньчжэнь также является одним из популярных направлений среди российских туристов. Спустя месяц после введения безвизового режима число пассажиров из России в международном аэропорту Шэньчжэнь Баоань резко возросло на 43%.

По данным управления пограничного контроля Шэньчжэня, с начала года через аэропорт Шэньчжэня проследовало более 35 000 российских граждан, что на 10,2% больше, чем годом ранее.

Как сообщил представитель АТОР, среди популярных у россиян направлений также значатся Пекин, Гуанчжоу и Шанхай, а также провинция Хэнань, где находится монастырь Шаолинь, пишет сайт brnn.com.