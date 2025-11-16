Туристов в Таиланде предупредили о неприятной погоде

В Таиланд пришла зима, которая продлится с понедельника, 17 ноября, до конца февраля, – к таким выводам пришли местные синоптики, строя свои графики. В ближайшие дни прохладнее станет в северных провинциях, а вот на юге ожидаются дожди. Однако российские туристы точно не замерзнут.

© Freepik

Первое похолодание несет циклон из Китая, пик которого придется на 20–24 ноября. В частности, в окрестностях туристического Чиангмая термометр может опуститься на 5–7 градусов, до +20 °C. На курортах Паттайи с сегодняшних +32 ℃ температура упадет к середине недели до +26 °C, ночью будет на 3–4 градуса меньше. На Пхукете днем прогнозируется от +31 до +33 °C с похолоданием в ночные часы до +20…+24 °C. А вот промокнуть можно повсеместно. В частности, на Пхукете и Краби ожидаются грозовые ливни: ничего сверхъестественного – обычный северо-восточный муссон. Не обойдут дожди и Паттайю.

На ближайшей неделе в Андаманском море поднимутся волны до 2 м, сильное волнение будет и в Сиамском заливе. В такую погоду прогулочным катерам рекомендовано не выходить в море, а значит, под вопросом будут туристические экскурсии на райские острова и морские прогулки. При этом тайские метеорологи признались, что из-за изменения климата точные прогнозы делать стало труднее.

Ну и хорошая новость: сегодня в 17 часов (13 мск) на Пхукете было практически безоблачное небо и практически ни ветерка. На пляже в Патонге градусник показывал +29 °C, а ощущалось как +32. Туристы плескались в море и принимали солнечные ванны, обдуваемые легким бризом. Кстати, УФ-излучение в полдень имеет опасный 11-й уровень – без солнцезащитного крема кожа сгорает очень быстро даже у тех, кто уже хорошо загорел.

Ранее TourDom.ru писал, что на Филиппинах россиянам пришлось отменить морские экскурсии из-за тайфуна «Фунг-вонг».