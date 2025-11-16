Как выглядит спортивная культура в Рио-де-Жанейро

Владимир Виноградов — о том, как это место создаёт комфортные условия для здорового образа жизни.

© Чемпионат.com

«12 лет назад я впервые оказался на пляжах Рио-де-Жанейро — и понял, что пропал. Все эти годы я мечтал вернуться в город, где день начинается с шота асаи и трейла у океана, а заканчивается аплодисментами закату на пляже Ипанемы. Где каждый день разыгрывается спектакль о радости движения и красоте тела. И где известна формула счастья: немного пота, немного соли и бесконечно много света», – Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

В Рио принято быть здоровым. Физическая активность и правильное питание здесь – не дань моде или трендам, а часть культурного кода местных жителей, кариок. Спортом в Рио занимаются из любви, а не из необходимости – и мне такой «спортивный гедонизм» оказался очень близок. Расскажу о нём подробнее.

Пляж — это жизнь

Современная пляжная культура зародилась в 70-х годах XX века. Сначала в Европе – в Сен-Тропе, на Ибице и Миконосе, чуть позже – в марокканской Эссуэйре и, наконец, в Латинской Америке. Но именно Рио превратил приятный расслабленный отдых у океана в независимую городскую философию, воспевающую баланс удовольствия и здоровья.

Пляжи Рио одинаково рады всем: бегунам, сёрферам, волейболистам, девушкам с ковриками для йоги и пожилым парам в планке. Всех объединяет одно – движение. Лишь раз в сутки, когда закатное солнце присаживается на вершины Дойз-Ирманс, легендарных Двух Братьев, толпа восторженно замирает – но лишь для того, чтобы через мгновение разразиться потоком аплодисментов. Так в Рио благодарят за прошедший день.

Все городские пляжи встроены в негласную иерархию. На пятом посту Копакабаны собираются люди постарше – звучат разговоры о политике, обсуждаются новости, литрами льётся бразильский кофе. Девятый пост Ипанемы – пристанище «золотой молодёжи» и местной богемы, где музыка и смех не смолкают, кажется, никогда.

Каждый кариока знает свой участок пляжа с детства и возвращается туда всю жизнь: перед работой, после, а порой и вместо. Здесь заводят друзей, влюбляются, расстаются и снова влюбляются. Здесь по-настоящему живут – а в город выходят только по необходимости.

Тело как манифест

Тело в Рио – понятный всем инструмент социализации, как, например, язык. Ты можешь быть кем угодно – художником, программистом, барменом, но не в форме быть нельзя. Это почти дурной тон. А пляж «работает» как зеркало этого «культа».

При этом никто не считает калории, никто не меряет пульс. Просто всем нравится чувствовать себя сильными, лёгкими и живыми.

Здоровое, подтянутое тело в любом возрасте и при любом достатке – форма уважения к себе и окружающим. Причины понятны: вечное лето и минимум одежды, за которой можно спрятаться. Тело всегда «в эфире»: его рассматривают, его оценивают, и оно постоянно «работает» на человека. Но в этом нет нарциссизма. Просто в Рио искренне верят: если солнце светит 300 дней в году, грех не быть к нему готовым.

Асаи — «топливо» Рио

Есть у Рио и свой суперфуд – асаи. Эта темно-фиолетовая ягода растёт в Амазонке, и из неё делают густое пюре, похожее на мороженое. Продают на каждом углу: в пластиковых стаканах, боулах, иногда прямо из блендера. Добавляют бананы, гранолу, мёд. Получается идеальный завтрак, перекус и десерт одновременно.

Впервые я попробовал асаи почти случайно. Сначала «поймал» вкус – сложный, ягодно-шоколадный, с ореховыми нотами. А потом понял, что это настоящий природный энергетик. Асаи заряжает, восстанавливает после тренировки, улучшает настроение и, что особенно важно для Рио, идеально вписывается в философию «здорового удовольствия». Здесь им заменяют кофе, обед и даже ужин после вечерней йоги. В Бразилии шутят, что асаи не еда, а «топливо» для жизни. И в этом точно есть доля правды.

Проведя в Рио довольно много времени, я осознал, что город не навязывает здоровый образ жизни, а деликатно создаёт для него комфортные естественные условия. Забота о теле не превращается в обязанность. Всё происходит само собой: ты идёшь к океану, дышишь, двигаешься, чувствуешь себя частью большого живого организма. Рио просто напоминает: в движении – жизнь. А всё остальное приходит само.