В Дубае открылся самый высокий отель в мире

В Дубае первых постояльцев принял самый высокий в мире отель — Ciel Dubai Marina. Об этом сообщает эмиратское издание The National.

© Freepik

Сообщается, что высота отеля составляет 377 метров, что превышает другой дубайский отель Gevora Hotel на 21 метр. По данным The National, в Дубае находятся восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая знаменитую гостиницу в форме паруса Бурж эль-Араб, высота которой со шпилем составляет 321 метр.

Ранее россиянка вернулась из Дубая на родину с ювелирными украшениями бренда Van Cleef & Arpels, была задержана таможенниками и оказалась под угрозой тюрьмы. На прибывшей были надеты браслет и кольцо из белого металла со вставками из бриллиантов, а также дорогое колье. Их стоимость оценили в 11,7 миллиона рублей.

В октябре жюри премии The World's 50 Best Hotels назвало 50 лучших отелей мира в 2025 году. Лидером топа стала гостиница Rosewood в Гонконге.