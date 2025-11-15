Таиланд прикрыл для туристов возможности бесконечного безвиза

В Таиланд с понедельника, 17 ноября, усилят контроль за всеми прибывающими иностранцами на основе безвиза. Подробности о новой инициативе властей появились в пабликах, посвященных королевству. Так, согласно памятке иммиграционного бюро, от сотрудников будут требовать статистику отказов во въезде, а значит, контроль будет жестким.

Обычных туристов нововведение не должно затронуть, а зимовщиков и нелегальных работников ждут проблемы. Развернут тех, кто не раз выезжал на короткий срок и возвращался вновь, обнулив визовую историю. Под пристальное внимание попадают туристы, в течение года дважды воспользовавшиеся правом оставаться без визы по 60 дней и дополнительно продлевавшие этот срок еще на 30 дней за плату.

В числе отказников будут обладатели штрафов от тайской Фемиды и оверстейщики. В паблике также предупреждают, что не стоит ездить на бордер-ран в Мьянму, Камбоджу и Лаос – из-за скандалов со скам-центрами в этих странах.

Под вопросом платные услуги в аэропорту – фаст-треки. Судя по уточнению в соцсетях, VIP-сервисы готовы обслуживать туристов только после предварительного выяснения его визовой истории.

«Утром сообщили, что больше не помогут людям с “плохой историей”».

Желающим подольше пожить в королевстве советуют позаботиться о своем реальном статусе, благо есть мультивизы DTV, для пенсионеров, образовательные и другие. И напоминают, что обычная туристическая электронная виза TR60, которую выдают на те же сроки что и безвиз, потребует от соискателя билет на выезд из страны, бронь в отеле и подтверждение платежеспособности.