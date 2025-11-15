«Россиянам может стать не по себе». Путешественница описала еду в Мексике

Путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала местную еду фразой «россиянам может стать не по себе». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в этой стране «даже утро начинается с огня» — мексиканцы жарят на сковороде чили, фасоль и лепешки. Чаще всего на завтрак там подают блюдо huevos rancheros — яичницу-глазунью на кукурузной лепешке, политую острым томатным соусом. Туда добавляют фасоль, немного сыра, а иногда авокадо.

Другой популярный вариант завтрака — chilaquiles.

«Звучит красиво, а выглядит… как гора вчерашних чипсов, залитых острым соусом, сверху яйцо и кусочки курицы. Но, что удивительно, вкусно! Настолько, что ты даже начинаешь понимать, почему мексиканцы так фанатеют от всего этого перца», — призналась Ершова.

Россиянка добавила, что главные обеденные блюда в Мексике — tacos, burritos или enchiladas.

«Все три слова означают примерно одно: лепешка, мясо, соус, фасоль и что-то острое, чтобы ты не расслаблялся», — пояснила она.

Фасоль мексиканцы добавляют и в суп, и в лепешки, и в салат, и в десерт, рассказала путешественница. По ее словам, это как картошка в России: и дешево, и сытно, и к любому поводу подходит.

«Вот только русскому желудку вся эта "красота" может показаться немного… воинственной. Через пару дней организм начинает подавать сигналы: "Дорогая, где мой лечебный борщ или хотя бы крабовый салат?" Но потом, как ни странно, втягиваешься», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Мексику словами «чипсы — национальная валюта». Россиянка удивилась, что в этой латиноамериканской стране это не просто закуска, а целое блюдо, в которое кладут мясо, сыр, авокадо, перец и другие ингредиенты.