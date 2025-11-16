Рейс на Фукуок отправится почти на сутки позже

Рейс ZF 2637 авиакомпании AZUR air отправится из Екатеринбурга на Фукуок почти на сутки позже запланированного. Самолет должен был вылететь в субботу в 15:22, но по техническим причинам он остался в Кольцово. Актуальное время отправления – 14:00 (12:00 мск) сегодняшнего дня.

Как рассказали TourDom.ru в AZUR air, для перевозки пришлось привлечь резервное воздушное судно, которое должно прибыть из Москвы.

«Пассажирам предоставлено размещение в гостинице, при этом часть туристов отказались от отеля и предпочли ожидать вылета в здании аэровокзала. Им дополнительно предложено горячее питание и прохладительные напитки», – прокомментировали в авиакомпании.

Вместе с тем некоторые туристы жаловались, что им пришлось много времени провести в аэропорту, потому что рейс неоднократно переносился.

«Никакой точной информации не дают, говорят, что какие-то технические проблемы, которые пытаются решить», – рассказала одна из пассажирок изданию Е1.

Ранее мы написали, что минувшей ночью и утром в 8 аэропортах вводились ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Из-за этого были зафиксированы серьезные задержки рейсов.