Российский туристический рынок переживает азиатский бум

Количество бронирований организованных туров на зимний сезон заметно выросло, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

По данным Travelata.ru, прирост составил 23% год к году, в то время как «Слетать.ру» фиксирует рост на 53,4%. В Level.Travel подтверждают: зимний сезон стартовал с устойчивым увеличением спроса. Главными драйверами выступили зарубежные направления — их привлекли сразу несколько факторов: укрепление рубля, доступность чартерных программ и упрощение визовых правил, в частности со стороны Китая.

Азиатские направления демонстрируют наиболее высокий рост. Особый рывок показали Вьетнам и Китай, которые впервые конкурируют с традиционными фаворитами зимнего отдыха. Традиционные хедлайнеры зимнего турсезона — Турция и Россия — впервые за последние годы не вошли в топ-5 самых востребованных направлений. Туроператоры отмечают: туристы активнее смещаются в сторону дальних, теплых и разнообразных азиатских маршрутов.

Согласно данным «Авиасейлс», доля международных направлений в продаже авиабилетов на зиму увеличилась с 42% до 47%, а на гостиничном рынке — до 51%, отмечают в OneTwoTrip. В сервисе «Туту» уточняют: спрос на перелеты по России вырос лишь на 4%, в то время как зарубежные направления прибавили 41%.

Пока спрос остается устойчивым, игроки рынка прогнозируют дальнейший рост доли зарубежных туров — особенно если рубль и визовые послабления сохранят текущие позиции.