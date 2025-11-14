Появились дешевые билеты в Турцию

Давно замечено, что самые бюджетные цены на билеты авиакомпания «Победа» выкладывает на своем сайте без официального объявления распродажи. Вот и в этот раз лоукостер ограничился лишь анонсами по электронной почте подписанным на его рассылку.

В числе популярных туристических маршрутов за границу предлагаются места на рейсах в Анталью за 5 тыс. руб. с отправлением из Москвы в ближайшие даты. А на вылет 23 ноября нам и вовсе удалось обнаружить вариант по безбагажному тарифу всего за 3 тыс. руб. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:30 14 ноября. – Ред.)

Впрочем, туристов интересуют только перелеты туда-обратно, а они непропорционально дороже. Например, слетать на турецкий курорт 23 ноября с возвращением в российскую столицу через неделю, 30-го, обойдется в 19 тыс. руб. только с ручной кладью. А по тарифу «максимум», с багажом – в 34,5 тыс. руб.

Такая стоимость сопоставима с предложениями других перевозчиков на те же даты. В частности, чартерный рейс Southwind доставит на турецкий курорт и обратно даже дешевле – за 31,4 тыс. руб., включая перевозку чемодана.

Pegasus Airlines отвезет за 35,6 тыс. руб., S7 Airlines – за 38 тыс. руб., в тариф включено 23 кг багажа.

Относительно высокие цены на обратные перелеты из Турции объясняются тем, что у авиакомпаний сейчас нет сложностей с загрузкой таких рейсов – отдыхающие массово возвращаются с курортов. А вот заполнить самолеты на маршруте в Анталью значительно сложнее.

Туристам, планирующим в ближайшее время поездки в Турцию, надо иметь в виду, что многие отели на курортах в ноябре переходят на зимнюю концепцию отдыха. Она, как правило, предполагает меньший, чем в летнем сезоне, ассортимент питания, алкоголя, сокращение числа развлекательных мероприятий и анимационных программ. Часть ресторанов и баров на территории может быть закрыта.

