Россиян предупредили о подорожании виз в Египет

Со следующего года стоимость египетских виз для граждан РФ возрастёт более чем вдвое. По сведениям SHOT, соответствующий законопроект уже получил одобрение местных властей.

Как выяснилось, египетская Палата представителей недавно утвердила проект закона, предложенный Министерством иностранных дел, касающийся увеличения стоимости услуг, предоставляемых МИД как в Египте, так и за его пределами. Предполагается, что визовый сбор в Египет увеличится с 25 долларов (примерно 2030 рублей) до 45 долларов (около 3654 рублей).

Данная инициатива вызвала обеспокоенность в туристической отрасли Египта, поскольку новые изменения могут привести к заметному снижению турпотока.

Предполагается, что повышение визовых сборов связано с открытием Большого египетского музея в Каире, что значительно увеличило интерес туристов к столице. Палата представителей заявляет, что доходы от виз будут направлены на развитие инфраструктуры, необходимой для функционирования дипломатических представительств, а также посольств и консульств Египта за границей.

Окончательное решение об увеличении стоимости въездных виз в Египет остаётся за Советом министров. По предварительным данным, это произойдёт до конца текущего года.