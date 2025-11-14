В Турции отельеры не планируют отменять систему «все включено»

Отказ от системы «все включено» в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, предупредил завершивший свою дипломатическую миссию в Турции российский посол Алексей Ерхов

Планов о вероятной отмене системы «все включено» в турецких отелях нет. Об этом сообщил представитель турсектора Антальи, владелец одного из известных курортных отелей Мехмет Уста Бильгинер, передает «Прайм».

«Успокойтесь, таких планов на ближайшее время нет. Но изменения возможны с учетом цен и инфляции. Сектор обсуждает это с властями. Мы думаем, как не потерять ни туристов, ни сектор. Но я не думаю, что это будут кардинальные изменения», — заявил собеседник агентства.

Зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу заявлял ранее РИА Новости, что такая мера повлечет за собой отток туристов, в том числе российских, в другие страны.