На Хайнане стало больше пятизвездочных отелей

Спрос в этом сезоне на Хайнань среди россиян колоссальный, говорят туроператоры. В числе прочего туристы интересуются отелями, где есть бассейны с подогревом. Несмотря на то что южная часть острова, где находятся курорты, относится к тропическому поясу, в зимние месяцы теплый бассейн не помешает. В феврале, например, температура морской воды чуть выше 20 °C, не исключены штормы, дожди, а также прохладный бриз.

В этом году предложение стало больше – добавилось несколько пятизвездочных отелей с подогреваемыми бассейнами: Voco Sanya Dadonghai, Kimpton Aqeos Hainan, Indigo Hainan Clear Water Bay, Sangem Moon Hotel, Tiancheng Belmont Hotel Sanya, Vignette Collection и Novotel Sanya Bay Yatai. Всего же в этом сезоне, как рассказали TourDom.ru Библио-Глобус и PAC Group, работает около 40 отелей с подогреваемыми бассейнами. Где-то находится один, в других гостиницах по два-три и больше, есть варианты, которые предназначены исключительно для детей.

Большинство отелей, где имеются подогреваемые бассейны, расположены у двух бухт.

Во-первых, это Ялунвань (Ялонг Бэй), где обычно отдыхает много туристов из России. Во-вторых, Хайтангбей. Эта курортная зона, расположенная на некотором отдалении от Саньи, начала развиваться всего несколько лет назад и славится естественными природными ландшафтами. Меньший выбор у тех туристов, которые решат остановиться непосредственно в Санье или в районе Дадунхай, считающимся более бюджетным и также популярным у россиян.

Ранее мы написали, что в популярных отелях острова Хайнань уже трудно забронировать места на Новый год.