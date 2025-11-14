Туристы жалуются на сбои при разблокировке сим-карт в «период охлаждения»

«Вернулись в Москву и остались без связи, в банки не зайти». «На пути в Калининград просто заблокировали симку – даже звонки не проходят и Max не работает». Туристы продолжают делиться впечатлениями от «периода охлаждения» сим-карт, с которым сталкиваются после возвращения из-за рубежа. Ограничения – временные блокировки связи, – напомним, начали вводить с 10 ноября.

Многие сообщают о сбоях: например, не всегда приходят СМС со ссылкой для разблокировки.

«Прилетел из Пекина, симку заблокировали, но ничего не прислали. Только в приложении “Билайна” получил ссылку на активацию». «У меня Ростелеком: ссылки не отправляют, в чате оператор сообщил о необходимости просто сутки подождать. В итоге разблокировали через 22 часа. «“МегаФон”: на один телефон ссылка пришла сразу, на второй – спустя 10 часов».

Есть и другие проблемы:

«У “Билайна” не работает верификация. Пришлось ждать сутки». «Прилетела в Пулково. МТС присылает сообщение: “Добро пожаловать в Румынию” – и отключили все: и инет, и связь». «Приехала из-за границы, нет интернета. Не заходит даже на “белые” сайты, которые назвали в Минцифре».

В двух последних случаях туристы оказались в затруднительном положении – ни со встречающими созвониться нельзя, ни такси вызвать.

«Аэропорт – не самое подходящее место, чтобы разбираться с телефоном. Толчея, суета, процесс прохождения паспортного и таможенного контроля, а тут еще и это», – сетуют путешественники. «Вы бы капчу у “МегаФона” видели – там и в обычном состоянии не сразу соберешь, а уж после 10–11 часов ночного перелета и подавно», – говорят они.

А еще оказалось, что алгоритмы действий у мобильных операторов разные. МТС сообщает своим клиентам, что для активации по ссылке нужно отключить Wi-Fi и VPN. Т2, наоборот, рекомендует подключится к Wi-Fi и после этого пройти по ссылке. Но это срабатывает не всегда: «Пишут, что телефон не должен быть в сети Wi-Fi, но без нее страница просто не открывается». «“Йота” дала зайти и верифицироваться без Wi-Fi, а Т2 – по Wi-Fi аэропорта не вышло. С “Йоты” раздали интернет на Т2, страницу по ссылке удалось загрузить только с третьего раза». «Все сделал как надо, не разблокировали – жду уже 22 часа».

А некоторые столкнулись с тем, что снять ограничения с сим-карты по ссылке можно только в том регионе, где она была оформлена: «Прилетел в Москву – ссылка не сработала, только когда домой в Питер вернулся, через 4 часа разблокировали».

Напомним, что система пока работает в тестовом режиме. Поэтому блокируют не всех: «А у меня ничего не блокировали, и СМС от МТС не приходило». «У меня eSIM от Т-Мобайл – работает без ограничений». Сообщений о том, что у кого-то заблокировали карту, которая не покидала Россию, но была неактивна 72 часа, мы тоже пока не нашли.

