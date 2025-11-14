Россиянам назвали страны для недорогих путешествий до конца 2025 года

Эксперты сервиса для путешествий OneTwoTrip назвали россиянам страны для недорогого отдыха до конца 2025 года. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Выгоднее всего улететь на отдых можно в Белоруссию, Армению, Турцию и Грузию. Так, перелет в Минск обойдется туристу в среднем в 10 тысяч рублей, а номер в трехзвездочном отеле будет стоить 4,6 тысячи рублей за сутки. Полет в армянский город Гюмри обойдется в 10,4 тысячи рублей, в Ереван — 11,3 тысячи. При этом стоимость гостиниц в обоих городах начинается от 1,7 тысячи рублей за ночь.

В список дешевых зарубежных направлений вошла и турецкая Анталья: стоимость билета в одну сторону начинается от 11,5 тысячи рублей, номер в отеле — 3,2 тысячи. А наиболее бюджетным для отпуска в Грузии является город Батуми: рейс стоит 10 тысяч рублей, а проживание от 1,4 тысячи. В топ выгодных направлений попали также Брест, Гомель, Стамбул, Кутаиси и Тбилиси.

