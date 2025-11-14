Японский регулятор не в курсе планов авиакомпаний возобновить прямые рейсы в РФ

Управление гражданской авиации Японии не в курсе планов авиакомпаний по возобновлению прямых рейсов в Россию. Об этом СМИ сообщил представитель ведомства.

«В соответствии с межправительственными договоренностями вопросы организации авиасообщения находятся в компетенции самих перевозчиков», – отметили он.

При этом японские авиакомпании полностью прекратили полеты через российское воздушное пространство после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее с противоположной информацией выступил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Он сообщил изданию «Известия», что консультации между авиакомпаниями уже ведутся, и отметил, что возобновление рейсов зависит исключительно от позиции Токио. Российская сторона, по его словам, никогда не запрещала японским авиаперевозчикам выполнять полеты в РФ.

Дискуссии о возможном восстановлении авиасообщения начались еще в конце сентября при предыдущем правительстве Японии. Как тогда писала газета «Хоккайдо», инициатива встретила неоднозначную реакцию в правительственных кругах, где многие выражают сомнения в целесообразности таких шагов на фоне продолжающегося украинского конфликта.

При этом фиксируется рекордный рост числа российских туристов в Японии. Сентябрьская статистика показала увеличение потока из России на 108% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 30 тыс. туристов. Японская национальная туристическая организация объясняет этот феномен возросшим спросом на круизные маршруты и диверсификацией авиаперевозок, осуществляемых преимущественно через китайские авиаузлы.