Пассажиры с рейса flydubai столкнулись с трудностями

Пассажиры авиакомпании flydubai с самого утра не могут добраться из Дубая в Казань. Рейс FZ 983 вылетел из ОАЭ по расписанию, в 00:25, и в 04:25 должен был приземлиться в Казани, однако этому помешал «ковер» – временные ограничения на прием воздушных судов в 04:30. Boeing 737 перенаправили на запасной аэродром Внуково, где он совершил посадку около 5 часов утра.

© tourdom.ru

В ожидании вылета в аэропорт имени Габдуллы Тукая 150 пассажиров долгое время просидели в самолете. «Ковер» в столице Татарстана, по информации от Росавиации, сняли еще в 07:30, но лайнер так и не отправился в пункт назначения. По словам туристов, они находились в салоне самолета около 6 часов, после чего их высадили в терминал.

Очевидно, иностранный перевозчик, после того как выпустил пассажиров, не мог совершить внутренний рейс по России. Представитель авиакомпании пообещал, что в Казань людей отправят автобусами, которые прибудут за ними в 14:00. Но и здесь произошла задержка.

«Автобусы не смогли приехать к этому времени, потому что пробки в Москве, понимаете? Нам сказали, что они едут», – пояснил сотрудник авиакомпании окружившим его людям. «Мы все устали, особенно дети, во Внуково негде присесть», – пожаловались туристы. У многих были куплены билеты из Казани на другой транспорт, но они пропали.

Как пояснили корреспонденту TourDom.ru на горячей линии авиакомпании flydubai, по состоянию на 17:00 пассажиров рейса FZ 983 уже отправили из Москвы в Казань на автобусах. На вопрос, почему самолет не вылетел в пункт назначения сразу после отмены «ковра» в Казани, оператор ответить затруднился. По данным сервиса «Яндекс Карты», из Внуково в столицу Татарстана (около 860 км) можно доехать по трассе за 9–10 часов. Таким образом, ориентировочно туристы доберутся до Казани к часу-двум ночи, на 20 часов позже, чем указано в расписании.

Ранее «ТурДом» писал, что 8 ноября рейс AlMasria Universal из Уфы в Шарм-эль-Шейх отложили на 14 часов. Сначала вылет несколько раз переносили из-за «ковра», а затем у экипажа аэробуса закончилось рабочее время.