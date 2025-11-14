Евросоюз снимет визовые ограничения для российских туристов после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает The Economist.

Публикация содержит прямую речь от лица европейских институтов: «Мы вас всех пригласим». При этом авторы извиняются перед частью российского населения, поясняя, что любой иной подход был бы расценен как проявление наивности со стороны европейцев.

По данным издания, внутри Евросоюза сохраняется напряженная дискуссия по данному вопросу. Ряд официальных лиц, в числе которых называется глава европейской дипломатии Кая Каллас, настаивают на том, чтобы рассматривать российских граждан как продолжение политики правительства. Им оппонируют те, кто еще недавно выступал за разделение простых россиян и действий властей. В качестве контраргумента приводится тезис о том, что каждое финансовое средство, потраченное россиянами в бутиках Милана, косвенно ослабляет ресурсную базу России.

Напомним, что ранее Еврокомиссия уже ужесточила визовый режим, запретив возможность выдачи многоразовых шенгенских виз. Теперь для каждого въезда в страны ЕС требуется оформление отдельного разрешения.