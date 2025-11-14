Въезжающим в Китай россиянам придется проверить срок действия загранпаспорта

В редакцию «ТурДома» обратился читатель: он просит разъяснить правила въезда в Китай. Поводом стала информация о том, что китайские пограничники не пустят в страну, если срок действия паспорта составляет менее 6 месяцев. Россиянин пытался найти официальные комментарии от властей страны по этому поводу, но все попытки оказались тщетны.

Руководитель China Travel Сергей Назаров отметил, что вопросы по заграничным паспортам к нему поступают часто.

«Паспорт должен быть действителен полгода на момент возвращения из Китая», – подтвердил он.

По его словам, официальных разъяснений от властей КНР нет, но требования по заграничным паспортам первоначально обнародовала миграционная служба Китая.

Представитель PAC Group Денис Полушин в разговоре пояснил, что правила по въезду в Китай не поменялись.

«Шесть месяцев должно быть, все строго. Тут главное – подстраховаться, сделать паспорт и следить за сроком его истечения», – поделился эксперт.

Он также заявил, что отдельного сообщения от правительства КНР туристу искать бессмысленно.

На сайте посольства Китайской Народной Республики (КНР) разъяснений об ограничениях не приводится.

«Гражданам России необходимо иметь при себе действующий заграничный паспорт, срок действия которого должен покрывать весь период пребывания в Китае», – говорится в публикации.

Напомним, что гражданам России для въезда в Китай, помимо общегражданского заграничного паспорта, следует иметь при себе такие документы, как приглашения, авиабилеты и бронирование жилья, в качестве доказательства, соответствующего цели прибытия.

