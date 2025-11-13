Жители европейской страны прогнали туристов

Жители популярной страны Европы, протестующие против массового туризма, отпугнули иностранцев водяными пистолетами. Об этом сообщает Daily Mail.

© Unsplash

По информации таблоида, речь идет об Испании. Туристы стали массово отказываться от поездок в некоторые регионы этой страны, в том числе в Барселону, из-за местных, которые обстреливают их из водяных пистолетов во время своих протестных акций. Такое поведение испанцев отпугнуло путешественников.

Ранее тысячи жителей европейской страны вышли на протесты и призвали туристов возвращаться домой. Массовая антитуристическая акция прошла под лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».