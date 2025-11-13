Таиланд усилит миграционную службу страны

Миграционная служба Таиланда усиливает контроль за пересечением границы иностранцев. Цель – пресечь попытки проникновения в королевство лиц, которые могут скрываться под видом туристов, но на самом деле планируют заниматься преступной деятельностью, сообщили в пресс-службе ведомства.

© Unsplash

В первую очередь пограничники будут обращать внимание на тех, кто слишком часто использует безвизовый въезд. Такие люди регулярно пересекают границу по схеме «выехал – въехал», не возвращаясь в свою страну, что нехарактерно для обычных отдыхающих. При этом они находятся в Таиланде по 2–3 месяца за одну поездку.

Теперь, если иностранец задерживается в королевстве надолго два и более раз без внятного объяснения причин, иммиграционные офицеры могут отказать ему во въезде и посоветовать оформить визу, соответствующую реальным целям визита. С начала 2025 года по этой причине прямо в аэропортах развернули более 2900 человек.

Внутренним иммиграционным офисам также поручено тщательнее проверять заявления на пролонгацию временного пребывания от иностранных граждан, которые практикуют частые выезды для «обновления» визы. Речь идет о так называемых бордер-ран. Если такие случаи будут выявлены, разрешение на проживание в Таиланде вправе не продлить.

Представитель управления иммиграционной полиции признал, что новые меры могут незначительно увеличить время паспортного контроля для иностранцев в аэропортах. Однако он заверил, что в целом ожидание в очередях не превысит 40 минут.

Власти подчеркнули, что эти меры не нанесут ущерба туристической отрасли. Напротив, они помогут привлекать в страну качественных туристов, которые будут способствовать развитию экономики.