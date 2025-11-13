«Забудьте про личное пространство». Что вас может шокировать в Китае

Блогер Елена Лисейкина рассказала подробности о своей поездки в Китай, которые могут оказаться неожиданными для многих туристов. По ее словам, первое, с чем сталкивается путешественник – это полное отсутствие понятия личного пространства в общественных местах.

© Unsplash

«Забудьте про личное пространство. В метро вас буквально впихивают в вагон специальные "толкатели". На Великой Китайской стене люди стоят плечом к плечу. В пекинском Запретном городе не протолкнуться», – поделилась впечатлениями россиянка в своем дзен-канале «Путешествия с фотокамерой».

Путешественница также обратила внимание на непривычные для европейцев санитарные нормы. Она рассказала, что даже на вокзалах и в крупных торговых центрах часто можно встретить не привычные унитазы, а отверстия в полу, которые местные жители считают более гигиеничными. Не остались без внимания и кулинарные предпочтения. Лисейкина развеяла миф о том, что рис является основой каждого приема пищи, отметив, что его место часто занимают лапша, овощи и мясо. При этом она подчеркнула, что знакомая россиянам «китайская кухня» имеет мало общего с аутентичной, которую она описала как резкую, жирную и полную неожиданных сочетаний.

Отдельное удивление у россиянки вызвала привычка одевать маленьких детей в штаны с разрезом вместо подгузников. Она отметила, что для китайцев абсолютно нормально, если ребенок справляет нужду прямо на улице или в парке. К числу культурных особенностей, к которым сложно привыкнуть, россиянка отнесла и громкое отхаркивание на публике, а также привычку местных жителей разговаривать практически на крике, особенно в провинции.

Напомним, ранее Китай еще больше упростил въезд для россиян.