Авиакомпания отложила прямые рейсы на курорт Салала

Начало полетной программы из Москвы на курорт Салала в Омане переносится на 27 декабря. Рейсы в партнерстве с Oman Air туроператоры Fun&Sun, Anex, «Интурист» планировали организовать с 6 декабря.

Причины приводят разные. Как пояснили в Fun&Sun, программу отложили из-за дополнительного согласования слотов с авиакомпанией. В «Интуристе» прокомментировали так:

«Первые дни продаж показали, что спросом пользуются заезды именно на Новый год и январь, когда стоимость туров снижается. Интерес к турам на начало декабря был минимальный».

Сейчас в расписании стоят вылеты из Шереметьево с периодичностью 2 раза в неделю до конца апреля.

Курорт Салала пока мало известен российским туристам и, по мнению специалистов, нуждается в активном продвижении. Одно из достоинств – широкие пляжи с плавным заходом в море.

«Регион более зеленый по сравнению с другими странами Ближнего Востока. Природа напоминает тропические курорты Шри-Ланки или Мальдивы, только лететь не 9 часов, а всего 6», – говорит представитель «Интуриста» Дарья Домостроева.

Отдых в Салале не массовый и спокойный: толп туристов здесь нет. На курорте большой выбор отелей, есть работающие по системе all inclusive, в пакет включены в том числе импортные алкогольные напитки. Такой формат предлагают, в частности, Salalah Rotana Resort 5*, The Club By Fanar 5*.

Пляжный отдых в Салале туристы могут сочетать с дайвингом – здесь богатый подводный мир. А также с экскурсиями: можно побывать, например, в археологическом парке Аль-Балид, увидеть руины древнего города Сумхурам (I в до н. э.). Обе достопримечательности внесены в список ЮНЕСКО.

Что касается цен, то 10-дневный тур на двоих с размещением в 5* отеле на «все включено» можно забронировать с середины января за 270 тыс. руб. (Wyndham Garden) Отдых в 4* отеле с завтраками обойдется в 175 тыс. руб. (Belad Bond Resort), в 5* – в 250 (Hilton Salalah Resort).

Оману, по мнению экспертов, придется конкурировать за туристов с другими ближневосточными направлениями, в первую очередь с ОАЭ. Однако в Эмиратах пляжный отдых будет дешевле, в основном из-за разнообразия вариантов перевозки. Например, тур на 10 дней в Фуджейру в 5* на all inclusive доступен по цене от 200 тыс. руб.

