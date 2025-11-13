В Стамбул можно слетать за десять тысяч рублей

В ноябре традиционно недорого можно слетать в турецкий Стамбул. Сегодня сразу несколько авиакомпаний сделали предложения сэкономить еще чуть-чуть. Редакция TourDom.ru узнала, сколько стоят самые бюджетные варианты перелетов из разных городов в турецкий мегаполис в этом месяце.

© РИА Новости

Самый недорогой round trip предлагают с вылетом из Пашковского. «Победа» готова взять на борт в Краснодаре всего за 10 тыс. без багажа. Такой вариант есть с рейсом в Турцию 18 ноября, а возвращением – 27-го.

Путешествие из Сочи в крупнейший мегаполис страны обойдется чуть дороже – 12 тыс. Этот вариант обнаружился у «Азимута». Лететь туда можно 18 ноября, а обратно 26-го. Есть аналогичные варианты и в несколько соседних дат.

Лучшие цены из Сочи сравнимы с Москвой, хотя лететь гораздо дольше. Но тут решает большое количество предложений у разных авиакомпаний. Из Москвы самый выгодный вариант обнаружился у Southwind – всего 13 тыс. за два перелете с разницей в неделю – 20 и 27 ноября.

А вот из Петербурга прям очень приятных по деньгам round trip в ноябре не обнаружилось. Минимальные предложения стартуют с 23 тыс. у AJet с вылетом в двадцатых числах ноября.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпании не обошли стороной «черную пятницу». Но не всем понравились их акции.