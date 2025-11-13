Получат ли екатеринбуржцы прямые рейсы на Мальдивы

Похоже, планы авиакомпаний и их заказчиков-туроператоров пока не совпадают с пожеланиями турагентов Екатеринбурга по поводу запуска прямых рейсов из этого города на Мальдивы.

Очевидным претендентом на маршрут можно было бы считать «Аэрофлот» с его самым большим среди отечественных авиакомпаний авиапарком. Кроме того, нацперевозчик в этом году впервые встал на линию из Екатеринбурга в Дубай (ОАЭ) – направление, которое, как и Мальдивы, рассчитано преимущественно на состоятельных туристов. Однако источник «ТурДома» в нацпере пояснил: планов летать из столицы Урала в Мале пока нет. На линию нужно ставить дальнемагистральный лайнер Airbus A330 или Boeing 777, но в успешной загрузке самолетов емкостью более 300 кресел есть сомнения. Что же касается компактных Boeing 737, они не преодолеют дистанцию до Мальдив без дозаправки.

В AZUR air нам пояснили, что совместно с туроператорами и с учетом имеющегося флота решили ориентироваться на Вьетнам и Таиланд как наиболее массовые туррынки. Ответ ожидаемый, дальнемагистральные лайнеры Boeing 767-300 этой авиакомпании уже активно задействованы на рейсах в две эти страны из многих городов РФ.

Напомним, зимой-2022/2023 попытку прямых перелетов из Екатеринбурга на Мальдивы предпринимал туроператор LOTI. Первый рейс отправился 9 декабря. Однако программу пришлось досрочно свернуть: загрузка Boeing 757 BlackJet, в салоне которого 72 места (все бизнес-класса) оказалась недостаточной для приемлемой рентабельности. Сейчас туроператор отправляет на «блэкджете» клиентов на Мальдивы из Москвы – трижды в неделю, а в новогодние каникулы рейсы запланированы ежедневно.