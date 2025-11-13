Беднеют без нас: в Финляндии потребовали вернуть российских туристов

Два года назад Финляндия закрыла границу с Россией протяженностью 1,3 тысячи километров. Однако отсутствие россиян оказало пагубное влияние на экономику приграничных районов страны. Теперь Восточная Финляндия терпит многомиллионные убытки каждый день, семьи не могут воссоединиться друг с другом, а общественные активисты не способны добиться от властей открытия пешеходных погранпереходов. О том, как изменилась жизнь в Финляндии после ухода русских туристов и что об этом думают сами финны, — в материале «Ленты.ру».

© Unsplash

Антироссийская политика привела Финляндию к бедствию

Восточная Финляндия состоит из административных регионов: Северная Карелия, Северное Саво, Южное Саво, Южная Карелия и Кюменлааксо. В ноябре 2023 года правительство страны решило закрыть всю границу с Россией. Меру приняли в ответ на миграционную волну, которая, как посчитали местные власти, могла привести к распространению международной преступности. С тех пор Финляндия несколько раз предпринимала попытки вновь открыть пограничные переходы, но их снова быстро закрывали.

4 апреля Министерство внутренних дел Финляндии сообщило, что восточная граница будет закрыта до особого уведомления. Это положение в стране сохраняется до сих пор.

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов считает, что антироссийская политика Финляндии привела страну к бедственному положению, так как обернулась потерей российских туристов.

Сейчас Восточная Финляндия, которая развивалась благодаря турпотоку из РФ, терпит убытки в миллион евро каждый день (93,6 миллиона рублей). А потери доходов всей страны насчитывают два миллиарда евро (193 миллиарда рублей) ежегодно.

«‎Вместо процветающих городов, которые были переполнены туристами, привлекательными кафе, ресторанами и загородными домами, в настоящий момент — пустота», — Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС.

Турбизнес на востоке Финляндии оказался под угрозой исчезновения

Как сообщает Bloomberg, туристические компании Восточной Финляндии находятся в крайне бедственном положении. Например, город Иматара, расположенный в Южной Карелии, после исчезновения путешественников из России столкнулся с серьезными финансовыми потерями.

Прежде этот муниципалитет был особенно известен россиянам благодаря близкому расположению к Санкт-Петербургу, а водоскат Иматранкоски, расположенный в черте города, является одной из его главных точек притяжения, как и построенная на реке Вуокса гидроэлектростанция. Пороги Иматранкоски считаются одной из первых туристических достопримечательностей всей Финляндии. Этот район стал популярен после визита сюда императрицы Екатерины II в 1772 году.

«У русских туристов много денег, они любят применять их везде, где это возможно. Я думаю, что финны — полные идиоты, если не используют это в своих интересах», — жительница Финляндии.

С отсутствием российских туристов центр Иматры полностью изменился: большинство магазинов исчезло, не стало туристических автобусов. Потери в доходах испытывают местные спа-курорты и предприятия, а историческая гостиница была вынуждена обращаться за поддержкой к властям муниципалитета. На территории города также закрылось большинство магазинов, хозяева которых владели ими в нескольких поколениях.

«Российские покупатели спрашивали, почему мы не можем работать круглосуточно. Они скупали одежду стопками — в основном последние новинки моды, но даже зимние пальто были распроданы уже к августу», — отметила предпринимательница Сари Тукиайнен, планирующая закрыть свой бизнес к концу 2025 года.

Убытки понесли и региональные предприятия: сталелитейный завод и три лесопромышленные компании, которые закупали древесину у России. Снижение доходов в свою очередь привело к сокращению штатов. Финансовый голод также ударил по обеспечению местного здравоохранения. Теперь в городе с населением в 25 тысяч человек подскочил уровень безработицы, особенно среди молодежи. На данный момент он составляет 15 процентов, при этом средний показатель незанятости в Финляндии — 9,1 процента.

Финский аэропорт решили закрыть из-за отсутствия туристов

Одним из пострадавших предприятий также стал аэропорт города Лаппеенранта. До 2014 года больше половины всех пассажиров приезжали в финский муниципалитет, расположенный на берегу озера Сайма, из Санкт-Петербурга. В настоящее время единственным регулярным направлением воздушной гавани был Милан. Рейс выполняла авиакомпания Ryanair раз в неделю, и последний полет состоялся 23 октября 2025 года.

Город и так был вынужден вкладывать в аэропорт ежегодно из своего бюджета 12 миллионов евро (около 1,1 миллиарда рублей). Однако теперь Евросоюз больше не согласовывает государственное финансирование убыточных аэродромов. Поэтому Финляндия планирует передать авиагавань на аутсорсинг или вовсе ее закрыть.

При этом 1 сентября, чтобы спасти город и воздушную гавань, финны в Лаппеенранте устроили флешмоб в поддержку открытия границы с Россией. Организатором мероприятия стал депутат горсовета Иван Девяткин. Участники акции на 18 часов выстроились в очередь, чтобы поддержать людей, которым приходится столько времени проводить на эстонском погранпункте «Нарва» для поездки в РФ.

Лаппеенрантцы призывали рассмотреть возможность открытия местного погранперехода «Нуйямаа». А в начале августа Девяткин организовал автопробег в поддержку открытия границы. В нем приняли участие более 200 человек и 90 автомобилей.

Забор на границе Финляндии и России стал туристической достопримечательностью

Тем временем вдоль границы Финляндии идет строительство забора из колючей проволоки, его длина составит около 200 километров. Парламент Финляндии (Эдускунта) принял решение об установке ограждения в 2022 году, чтобы повысить эффективность контроля пешеходной границы.

Строительство началось в феврале 2023 года, завершить работы планируют в 2026 году. Основная часть забора будет построена вдоль Юго-Восточной границы. Однако он уже вызвал массовый интерес финнов, которые приезжают на закрытую территорию, чтобы взглянуть на Россию. Так, по данным финского издания Yle, в 2025 году произошло более 50 подобных нарушений.

«До строительства ограждения на сельской дороге почти не было движения. Сейчас же в одном месте могут стоять три машины, и все смотрят на забор», — Райне Кялвиайнен, житель Финляндии.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии пока решила не отмечать на картах конкретные смотровые площадки, поэтому люди едут посмотреть на российскую сторону по собственной инициативе. Если интерес к заграждению возрастет еще больше, то оборудованные площадки для обзора с финской стороны станут необходимостью.

Финляндия не способна заменить российских туристов

Директор по маркетингу и туризму Иматры Яакко Яппинен разрабатывает новую стратегию развития города, чтобы компенсировать потерю дохода от турпотока из России. Муниципалитет пытается завлечь путешественников природой и велосипедными прогулками.

«Российские деньги были легкими, но они оставили нам слишком много услуг, которые больше не нужны. Легкие деньги ушли», — Яакко Яппинен, директор по маркетингу и туризму Иматры.

Планирующих отпуск также зовут в Финляндию из других регионов Европы. Так, страна предприняла попытку привлечь туристов из Германии. Однако чартерные рейсы в Савонлинну в итоге были отменены из-за низкого спроса.

«Для стран Центральной Европы это слишком далеко», — пояснил генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Турэксперт сомневается, что Финляндия найдет замену россиянам. По его мнению, многие граждане РФ, помня о том напряжении, которое чувствовалось между странами в последние годы, могут задуматься, стоит ли им посещать Финляндию даже после открытия границы.

Судя по последним данным социального опроса, 38 процентов жителей России относятся к Финляндии положительно, 25 процентов — отрицательно, еще 38 процентов не могут или не желают занять определенную позицию. Хорошее представление о соседней стране сохраняется в основном у молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет.

Открытие границ с Россией возможно в ближайшем будущем

Жители Финляндии и общественная организация «Александровское общество» считают, что границу с Россией необходимо открыть. Они отправляли в Европарламент соответствующую петицию, настаивая, что решение властей нарушает законодательство Европейского союза. Активисты отметили негативное влияние закрытой границы на экономику восточных регионов и подчеркнули, что члены семей из двух стран не могут даже повидаться друг с другом. Однако комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос, объяснив причину проблемами в сфере безопасности.

«Моя мама не может приехать сюда, чтобы увидеть своих финских внуков», — Татьяна, российская эмигрантка.

Сам премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил возможность открытия границы в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что для этого необходимы гарантии от российской стороны — она должна запретить нелегальным мигрантам въезд в Финляндию.

Подобный уклад поддерживался десятилетиями обеими странами. Орпо считает, что России нужно вернуться к этим условиям работы погранпереходов. Однако на последней встрече по данному вопросу стороны не смогли договориться.