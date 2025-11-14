В «Уральских авиалиниях» объяснили, почему лететь в Египет придется дольше

Пассажиры отдельных рейсов «Уральских авиалиний» из Москвы в Египет получили уведомления о дополнительной технической посадке самолета в аэропорту Минеральных Вод.

В частности, 1 декабря с дозаправкой будет выполнен рейс U6 1801 из Домодедово в Хургаду, а 10 декабря – U6 1891 в Шарм-эль-Шейх. Турагенты написали своим клиентам, что маршрут изменен в связи с технической необходимостью.

Как пояснили редакции TourDom.ru в авиакомпании «Уральские авиалинии», «по производственным причинам» указанные рейсы планируется выполнить на Airbus A321, которому потребуется дозаправка на маршрутах в Египет. Длительность перелета на курорты при этом увеличится незначительно, поскольку техническая стоянка займет от 45 минут до часа. Пассажирам не придется выходить из самолета.

По расписанию рейсы на курорты Красного моря авиакомпания выполняет на лайнерах A321neo с максимальной дальностью полетов до 6,8 тыс. км, которому для полетов на курорты Красного моря дозаправка не нужна. Иногда, по данным flightradar24.com, происходят замены воздушного судна.

В частности, 13 ноября туристов из Москвы в Шарм-эль-Шейх доставил Airbus A321 «Уральских авиалиний» (с максимальной дальностью до 5,5 тыс. км). Техническая посадка U6 1891 в Минводах заняла всего полчаса. О другом случае рассказал в соцсетях пассажир: «Летели 8 ноября из Москвы в Хургаду рейсом 1803. В дороге (мы из региона) узнали, что вылет задерживается на 4 часа. А когда уже приехали в аэропорт, появилась информация о предстоящей дозаправке в Махачкале».

Ранее «ТурДом» писал, что туристам из Тюмени пришлось задержаться в Египте на 4 дня в связи с заменой самолета «Уральских авиалиний» на меньший. 16 пассажирам продлили отдых в отелях Шарм-эль-Шейха.